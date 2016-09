Mountainbiker starten "Touren-Offensive"

28.09.2016, 19:00 Uhr

Schiklub Taufkirchen forciert das Mountainbiken – und schafft "Schulterschluss" nach Schärding.

"Brückenschlag" nach Schärding

TAUFKIRCHEN (ebd). Seit 2013 verfügt der Schiclub Taufkirchen offiziell über eine eigene "Mountainbike-Abteilung". Mit zwei adaptierten Mountain-Bike Touren gehen die Taufkirchner Biker nun in die Offensive. "Wir haben bereits seit fünf Jahren zwei Touren, die wir heuer zu richtigen Mountainbike-Strecken umgebaut haben", so Spatenleiter Manfred Gahbauer.Die beiden bestens beschilderten Routen – die von jedermann genutzt werden können – liegen im Gemeindegebiet. Doch dem nicht genug, denn die Taufkirchner haben nun eine "Brücke" nach Schärding geschlagen. "Völlig neu ist eine beschilderte Strecke von Taufkirchen in die Barockstadt", so Gahbauer. Damit können etwa Touristen ausgehend von der Alten Innbrücke (Tourismusverband) nach Taufkirchen radeln und dort unsere Mountainbike-Touren nutzen. Natürlich gibt es dazu auch einen neuen Flyer mit sämtlichen Toureninfos und Einkehrmöglichkeiten. Denn: "Uns geht es in erster Linie um den Spaß an der Sache. Um zwanglose, sportliche Betätigung, bei der das Gemeinsame im Vordergrund steht – und dazu gehört auch die Geselligkeit", betont Klaus Schauer, Obmann des Taufkirchner Schiclubs.

Vorreiter in der Region

Zur Sache

So treffen sich die Mountainbiker einmal wöchentlich zur gemeinsamen Ausfahrt. Aktuell zählt der Club rund 50 Mitglieder aus den Bezirken Schärding und Ried. "Wir sind ein bunt gemischter Haufen zwischen 18 und 65 Jahren", so Schauer. Die gemeinsamen Ausfahrten finden in zwei "Leistungsgruppen" statt. "Mitmachen kann jeder, der Lust und Laune dazu hat." Auf die Frage, ob in Zukunft weitere Strecken geplant sind, meinte Gahbauer: "Nein, derzeit nicht. Aber vielleicht springen ja andere Gemeinden auf und wir schaffen irgendwann ein gemeindeübergreifendes Netzwerk."Der Schiclub Taufkirchen bietet vom Frühling bis zum Herbst Mountainbike-Touren an. Im Winter stehen Schigymnastik sowie Tagesschifahrten am Programm. Der Bikertreff ist ab Mitte September jeweils Samstagnachmittag (sonst jeden Mittwoch Abend). Gestartet wird beim Gemeindeamt Taufkirchen. Mehr Infos dazu unter der Tel.: 0664/1143 162 oder hier