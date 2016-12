Das perfekte Weihnachtsgeschenk für pferdebegeisterte Kinder ab 6 Jahren

Reiten lernen in entspannter Atmosphäre auf freundlichen Islandpferden: Inhalt der zwei Tage besteht aus 3 theoretischen Einheiten in denen der richtige Umgang, korrekte Vorbereitung sowie weiteres Wissen rund ums Pferd vermittelt wird. Außerdem finden jeden Tag zwei Reiteinheiten in der Halle statt.Nähere Infos bei Inge Schlederer (0664/3939094) oder isihof@aon.at