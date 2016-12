Schärding : Bezirkssporthalle |

SCHÄRDING. Am Donnerstag, dem 22. Dezember, findet in der Bezirkssporthalle Schärding von 08.30 bis 12.45 Uhr die Bezirksmeisterschaft der Sparkasse Schülerliga Fußball statt. Acht Schulen aus dem Bezirk nehmen an diesem U13 Wettbewerb teil.

Der Sieger vertritt den Bezirk bei der Landesmeisterschaft, wobei die Zwischenrunde mit Seriensieger SMS Ried am 11. Jänner 2017 ebenfalls in Schärding gespielt wird.