SU Schardenberg erstmals in der Bundesliga

09.01.2017, 19:54 Uhr

SU Schardenberg 2 errang bei den Landesmeisterschaften den Vize-Titel und schaffte damit den Aufstieg in die Bundesliga

Nach dem Aufstieg der 2. Mannschaft aus der Oberliga, konnte die SU Schardenberg erstmals in der Vereinsgeschichte bei den Landesmeisterschaften mit zwei Mannschaften an den Start gehen. Nach einem vielversprechenden Vorrundenturnier überzeugten beide Mannschaften und erreichten das Aufstiegs Play off. Am Finaltag konnte die 1. Mannschaft mit den Schützen Dobler Helmut, Duscher Johann, Haas Markus, Osterkorn Gerhard und Dobler Rene dem Erfolgsdruck nicht mehr ganz Stand halten, trotzdem die Finalrunde letztendlich am 8. Platz abschließen. Dafür aber sorgte die 2. Mannschaft mit den Schützen Haas Helmut, Flick Karl, Mayr Ferdinand, Bauer Josef und Stadler Werner für eine Überraschung und erreichten mit einer überragenden Leistung am Finaltag den Vize-Landesmeistertitel. Nur im großen Finale mussten sich die Schardenberger dem USV Haigermos geschlagen geben. Nach der Finalniederlage feierten die mitgereisten Fans mit ihrer Mannschaft den großen Erfolg, bedeutet doch der Vize-Landesmeistertitel gleichzeitig den Aufstieg in die Bundesliga. Diese wird Mitte Februar in Amstetten ausgetragen. Mit einer soliden Leistung in Amstetten wollen die Schardenberger den Bundesliga-Klassenerhalt schaffen.