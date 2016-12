Taufkirchnerin siegt bei 'Vereins-Punkterennen'

13.12.2016, 16:26 Uhr

Mehr als 150 Meisterschafts-Medaillen holte die Igla long life in diesem Jahr – dank Schärdinger.

Was kommt 2017?

BEZIRK (ebd). Eine Rekord-Bilanz 2016 feierten die Leichtathleten der Sportunion IGLA long life bei ihrer Saisonabschlussfeier: 45 Landesmeistertitel und 17 Österreichische Meistertitel bildeten dabei die goldene Spitze bei Meisterschaften, von denen die Athleten insgesamt 154 Medaillen mit nach Hause nahmen. Internationale Einsätze wie der Auftritt von Speerwerferin Patricia Madl aus Taufkirchen/Pram bei der U18-Europameisterschaft oder der Sieg des Eggerdinger Tobias Doblhofer bei den FICEP-Spielen zeigen, wie breit der Sportverein mit Sitz in Natternbach aufgestellt ist. Von der U14- bis zur Masters-Klasse waren es heuer 40 Athleten, die bei Meisterschaften angetreten sind. Für die Jüngsten im Verein war es der „Speedy-Cup“, bei dem sie schon aktiv auf der Jagd nach guten und vielseitigen Leistungen waren. Nicht weniger als 48 neue Vereinsrekorde im sich zu Ende neigenden Jahr zeugen ebenso von der Stärke des IGLA-Teams 2016.Angesichst des Rekordjahres nannte Igla-Obmann Hubert Lang einige Beispiele aus einem erst kürzlich beschlossenen 20-Punkte-Programm für 2017. Darin heißt es etwa, einen Platz unter den 15 besten Leichtathletik-Vereinen Österreichs zu ergattern. Oder wieder zu den Top-Drei im Oberösterreich-Cup zu gehören (2016: Rang 4). „Der erste und wichtigste Punkt ist für mich aber klar: Spaß und Freude am Training und im Verein zu haben“, sagt Lang. "Nur so könne sich jeder einzelne auch in seiner Disziplin immer weiter entwickeln und verbessern."

Vereinsjahr noch nicht vorbei

Noch ist das Jahr 2016 aber nicht vorbei: Die Vereinsmitglieder stecken noch mitten in den Vorbereitungen für den Int. Raiffeisen Silvesterlauf am 31. Dezember, der heuer – nach 16 Jahren in Natternbach – bereits zum 20. Mal in Peuerbach ausgetragen wird.