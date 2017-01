Trainingsstätte nach finnischem Vorbild

03.01.2017, 17:30 Uhr

Speerwerfer und Co. seit Jahren auf Suche nach Winterquartier. Nun wurden sie fündig – vor der Haustür.

SCHÄRDING (ebd). Was lange währt, wird endlich gut. Die Schärdinger Wurftruppe im Dienste der Sportunion Igla long life hat mit der Schärdinger Union-Halle einen geeigneten Wintertrainingsort gefunden. "Ich war mit meiner Werfergruppe schon immer auf der Suche nach einer Trainingsmöglichkeit, wo wir Werfen, Krafttraining und Sprünge miteinander kombinieren können. Bisher haben wir in Turnhallen und im Energy Fitness St. Florian trainieren können. Aber vor allem, wenn es dann in die disziplinspezifische Vorbereitung geht, hat jedem Trainingsort ein Teil für ein perfektes Training gefehlt", erzählt Rainer Breuer, Trainer der Wurfgruppe.

Kreis schließt sich

Seit Hochwasser "verwaist"

Finnland als Vorbild

Für Breuer schließt sich damit ein Kreis. "Ich war der letzte Athlet, den Rainer Desch bei der Union Schärding trainiert hat. Er hat damals schon ein ideales Trainingsumfeld geschaffen. Da ich stets überlegt habe, wie wir unsere Trainingssituation verbessern könnten, bin ich schließlich im Herbst auf die Union gekommen", erzählt Breuer. Nachsatz: "Union-Obmann Anton Königsberger gab uns sofort die Erlaubnis, in der Halle zu trainieren und sie für unsere Zwecke zu adaptieren."Die Union-Halle wurde beim letzten großen Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Seitdem ist sie unbenutzt. Die Turnhalleneinrichtung wurde nach dem Hochwasser demontiert. Auch der Turnboden wurde herausgerissen und besteht aktuell nur mehr aus dem Estrich. "Das hat den Vorteil, dass der Beton wie bei einem Diskus- und Kugelstoßkreis ist", nimmt's Breuer locker. "Für Sprints und Speerwurfanlauf haben wir uns Gummigranulatmatten reingelegt. Für die Würfe haben wir ein Netz aufgehängt. Auch Kraftmaschinen, die wir schon früher bei der Union hatten, haben wir hineingebaut."Als Vorbild für die neuen Ausstattungen wie Netz oder Wurfwand hat Breuer das finnische Speerwurfmekka Kuortane gedient. "Rainer Desch, Michael Laufenböck sowie die Athleten haben mir bei der Umsetzung geholfen." Einziger Wermutstropfen: die Heizung funktioniert noch nicht. Ein Grund mehr, beim Training richtig Gas zu geben …Fotos: Breuer