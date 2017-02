Zellerin knackt 37 Jahre alten Rekord

01.02.2017, 08:00 Uhr

Petra Gumpinger pulverisierte oberösterreichischen U18-Hallenrekord.

ZELL/PRAM, WIEN (ebd). Die Athletin aus Zell an der Pram zeigte beim Internationalen Hallenmeeting in Wien, dem „Indoor Track & Field Vienna“, ein sensationelles Rennen über 800 Meter. Nach sehr vorsichtigem Beginn lag sie nach 400 Meter noch an letzter Stelle ihres Zeitlaufs. Danach machte sie aber Platz um Platz gut und konnte mit einer starken Schlussrunde von 31 Sekunden sogar den Lauf noch gewinnen. Mit ihrer Zeit von 2:15,17 Minuten verbesserte sie den 37 Jahre alten OÖ U18-Hallenrekord von Marion Feigl-Reiter (LCAV doubrava, 2:17,06 Minuten) deutlich. Gumpinger startete bereits eine Woche zuvor mit zwei starken Auftritten in das Jahr 2017, das sie schon mit einem intensiven Trainingslager auf Teneriffa begonnen hatte.

Andorfer zeigten ebenfalls auf

Der Andorfer Julian Kreutzer zeigte sich über die für ihn kurze 800-Meter-Distanz deutlich verbessert und blieb mit 1:58,68 Minuten erstmals unter zwei Minuten. Auch Michael Hofmann aus Natternbach lief persönliche Bestleistung mit 2:00,28 Minuten. Die vierte Bestleistung des Tages lieferte schließlich die 14-jährige Sarah Winkler aus Andorf, die sich auf 2:29,95 Minuten steigerte.Fotos: Igla