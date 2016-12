HAK Schärding auf Wirtschaftskongress

13.12.2016, 21:12 Uhr

Sehr interessant war der Impulsvortrag von Chefökonom Mag. Bruckbauer von UniCredit BankAustria, selbst Absolvent der Bundeshandelsakademie Ried im Innkreis zum Thema „Aussichten fürs Österreichs Wirtschaft in herausfordernden Zeit“. Highlight der Veranstaltung war natürlich Bundeskanzler Mag. Kern und Außenminister Kurz hautnah zu erleben. Nach ihren Vorträgen zu den Themen Bildung und Integration und einer Diskussionsrunde blieb noch Zeit zu einem Gruppenfoto oder zu einem Selfie.Zwischen den Vorträgen blieb noch genügend Zeit zu Gesprächen an den Ausstellungständen der knapp 50 Aussteller. Eine tolle Veranstaltung, die wertvolle Einblicke in die Wirtschaft von heute ermöglichte - ein absolutes Muss für eine kaufmännische Schule.