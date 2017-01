Imagefilm zeigt: Reindl punktet mit Individualität

19.01.2017, 09:26 Uhr

Berufsbekleidungs-Unternehmen zeigt nicht nur bei Produktion Kreativität. Auch der neue Imagefilm hebt sich von Masse ab.

ST. WILLIBALD (bich). Eine Fabrikshalle. Alles ist schwarzweiß. Zwei in grau gekleidete Arbeiter gehen tagaus, tagein ihrer immer gleichen Arbeit nach. Dann ein roter Knopf und alles wird bunt. Der Hintergrund, die beiden Arbeiter – bunt und individuell wie die Bekleidung bei Reindl. So lässt sich der neue, rund zweiminütige Imagefilm der Firma Reindl in St. Willibald beschreiben. Er ist in Stop-Motion aufgenommen, einer Filmtechnik, bei der eine Illusion von Bewegung erzeugt wird, indem einzelne Bilder von unbewegten Motiven aufgenommen und anschließend aneinandergereiht werden. Über 1.200 Einzelbilder wurden vom Werbehaus Hammerer zu einem "Film mit hoher Eigenständigkeit" zusammengesetzt, wie Christoph Jagereder, Geschäftsführer des Werbehauses Hammerer, sagt.

"Film zeigt: Wir sind anders"

"Wir wollten keinen klassischen Werbefilm machen, sondern uns bewusst von den anderen abheben", berichten Geschäftsführer Günther Reindl und Prokurist Gernot Gaiswinkler. Denn der Berufsbekleidungshersteller aus St. Willibald geht auch in Sachen Produktion andere Wege. Während viele Betriebe ihre Produktion in den Ostblock oder nach Asien auslagern, produziert Reindl nach wie vor viele Teile im Stammwerk in St. Willibald. "Unsere 90 Mitarbeiter punkten mit Flexibilität, Qualität und vor allem Individualität. Individuelle, auf das jeweilige Unternehmen abgestimmte Berufsbekleidung. Dieses 'anders sein' sollte auch filmisch umgesetzt werden", begründen die Firmenchefs ihren etwas anderen Imagefilm.Wer sich den Film ansehen will, findet ihn unter www.hammerer/reindl.