Jungunternehmerpreis: Hofbauer ruft zur Anmeldung auf

25.01.2017, 14:13 Uhr

Der Jungunternehmerpreis ist eine Auszeichnung für Gründer und Übernehmer. Die Einreichfrist endet am 17. März

BEZIRK SCHAERDING. Sind Sie ein Raketenstarter, ein Platzhirsch oder ein Regionen-Rocker? Die Junge Wirtschaft zeichnet heuer wieder in Kooperation mit der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) erfolgreiche Jungunternehmer aus. „Mit unserem Jungunternehmerpreis möchten wir Unternehmer vor den Vorhang holen, die zeigen, was mit guten Ideen, schöpferischer Kraft und unerschütterlichem Willen alles möglich ist“, so Johannes Hofbauer, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Schärding.

Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen, die zwischen 1. Jänner 2009 und 31. Dezember 2016 gegründet wurden, ihren Stammsitz in Oberösterreich haben und für die eine aktive Gewerbeberechtigung bei der WKO Oberösterreich vorliegt. Die Größe des Unternehmens spielt keine Rolle, der Einreicher darf nicht älter als 40 Jahre sein. Der Einreicher muss mindestens 25 Prozent der Geschäfts­anteile besitzen oder der Geschäftsführer in der Betriebsnachfolge sein. Das Preisgeld beträgt für den 1. Platz je 2.000 Euro, für den 2. Platz je 1.500 Euro und für den 3. Platz je 1.000 Euro. Die Preisverleihung findet am 11. Mai statt.Einreichungen sind online unter www.jungunternehmerpreis.at bis 17. März möglich.