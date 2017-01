"Kubina" einzigartig: JW-Award für die Schärdinger

27.01.2017, 11:01 Uhr

Mit ihrem Kubina-Award holt die Junge Wirtschaft Schärding nun selbst eine Trophäe.

BEZIRK SCHÄRDING, LINZ (ska). Das Jahr startet gut für die Junge Wirtschaft Schärding: Bei der Jahresauftaktveranstaltung der JW Oberösterreich am 26. Jänner gingen die Schärdinger als Preisträger nach Hause. Denn: Ihre Idee, Schärdinger Jungunternehmer bei der Kubina-Gala vor den Vorhang zu holen, kam an – und wurde mit dem JW-Award ausgezeichnet.Alle zwei Jahre verleiht die JW Schärding künftig den "Kubina-Award". Im Februar 2016 fand die Premiere im Schärdinger Kubinsaal statt. Hier geht's zum Bericht . "Mit dieser Veranstaltung möchten wir die Leistungen junger Selbstständige, Firmengründer und Übernehmer würdigen und ihnen eine Chance zur Präsentation bieten", erklärt Vorsitzender Johannes Hofbauer. "Wir haben an diesem Projekt ein Jahr lang hart gearbeitet und es war ein voller Erfolg", freut er sich gemeinsam mit seinem Team über die Auszeichnung.

Die Einreicher hatten in den drei Kategorien Nachfolger/Übernehmer, Regionalität/Nachhaltigkeit und Innovation/Einzigartigkeit die Möglichkeit, ihren Jungunternehmergeist zu beweisen. In allen drei Kategorien gab es jeweils drei Preisträger. Die Gewinner erhielten ein Preisgeld von 1000 Euro.