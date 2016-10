Wirt in Steinbrunn: Lernenim aufstrebenden Gasthaus

06.10.2016, 09:19 Uhr

Gasthaus Bauer – Wirt in Steinbrunn in Schardenberg ist eine feste Größe in der regionalen Gastronomie.

Zur Verstärkung des Teams stellt das Traditionswirtshaus regelmäßig Lehrlinge ein. Bist du freundlich, hilfsbereit und hast keine Scheu, mit Gästen in Kontakt zu treten? Dann kannst du Teil des jungen und innovativen Teams werden.Das Gasthaus bietet: Abwechslungsreiches Arbeiten, kreativen Einfluss auf die Speise- und Tageskarte, kostenlose Verköstigung und wenn nötig Übernachtungsmöglichkeit. Eine Lehre zum Koch hat Fabian Moser beim Wirt in Steinbrunn absolviert. Der Esternberger bereut das keine Sekunde: "Es ist ein sehr spannender Beruf, bei dem man immer wieder Neues ausprobieren kann."Interesse geweckt? Alle Infos zu den ausgeschriebenen Stellen findest du im Inserat unten.