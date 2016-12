Wirtschaftspreis Innviertler: DGT setzt auf Wiedereinsteiger

23.12.2016, 12:37 Uhr

Duscher Galvanotechnik ist im Rennen um den „Innviertler“-Award.

ST. FLORIAN (ska). DGT Duscher Galvanotechnik gilt seit 25 Jahren als erfolgreicher und stabiler Zulieferer der Automobilindustrie und als Familienbetrieb als Garant für sichere Arbeitsplätze. Laut Walter Regl, Chief Financial Officer bei DGT, ist die Mitarbeiterstruktur ein besonderer Aspekt des Unternehmens: „Von aktuell 214 Mitarbeitern sind 179 Arbeitsplätze auch für Niedrig-Qualifizierte geeignet“, sagt er. Heißt konkret? „Wir können damit auch jenen eine Chance bieten, die einen Wiedereinstieg in die Arbeitswelt suchen und sich weiter qualifizieren wollen.“ Im kommenden Jahr nimmt das Unternehmen bis zu 30 neue Mitarbeiter auf. „Dieses Wachstum bringen uns die Kunden der Automobilindustrie“, erklärt Regl. DGT habe einen sehr guten Ruf am Markt. „Wir optimieren ständig unsere Anlagen, um das Umsatzwachstum auch bewältigen zu können.“

Jetzt teilnehmen beim Wirtschaftspreis Innviertler

Wer das Rennen um den Wirtschaftspreis „Innviertler“ macht entscheidet sich am 24. Jänner. Alle Informationen zur Anmeldung finden Sie unten.• 0-9 Mitarbeiter• 10-49 Mitarbeiter• 50-249 MitarbeiterSonderpreis: „Das familienfreundlichste Unternehmen“: Alle Unternehmen mit Sitz in den Bezirken Braunau, Ried, SchärdingKriterien: Signalwirkung für die ganze Region, besondere wirtschaftliche Impulse, Arbeitsplätze sichern und schaffen, wegweisende Innovationen, starke regionale Verankerungen: WKO OÖ, Sparkasse OÖ, Land OÖ, Steuerberater Mag. Herbert Niedermayer, BezirksRundschau OÖJetzt online anmelden unter www.meinbezirk.at/innviertler