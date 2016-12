Wirtschaftspreis Innviertler: Kieslinger hat ein Herz für Heimat und Familie

23.12.2016, 12:32 Uhr

Die Kieslinger Wohnmanufaktur ist im Rennen um den „Innviertler“

SIGHARTING (ska). Den Konflikt, den Arbeit in Kombination mit Familie und Kindern birgt, können sich Anita und Philipp Kieslinger gut vorstellen. „Wir haben selber vier Kinder und wissen wie das ist“, sagt Anita Kieslinger. Deshalb legen die Geschäftsführer der Wohnmanufaktur Kieslinger besonders viel Wert darauf, das Unternehmen familienfreundlich zu führen. Von den 53 Mitarbeitern der Tischlerei sind rund 25 Frauen. Und diese können aus 20 verschiedenen Arbeitszeitmodellen wählen, wie die Chefin berichtet. Regionalität ist außerdem für Kieslinger ein Leitgedanke, von dem die Firma nicht abweicht. Alle Mitarbeiter stammen aus dem Innviertel. 95 Prozent sogar aus dem Bezirk Schärding. Auch was die Produktion angeht, ist Kieslinger heimatverbunden. „Wir produzieren seit 1977 ausschließlich im Innviertel“, berichtet die Geschäftsführerin. „Unsere Materialien beziehen wir von Zulieferern aus der Region. Das Massivholz etwa, das bei Kieslinger verarbeitet wird, kommt vom Sägewerk nebenan.“

Holz vom Sägewerk nebenan

„Unser Herz steckt in der Region. Und das wollen wir auch so weiterleben", bringt es Anita Kieslinger auf den Punkt. Deshalb hat sich das Unternehmen für den Innviertler 2017 beworben.