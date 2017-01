Wirtschaftspreis Innviertler: Obereder betreut 13.000 Kunden

24.01.2017, 09:34 Uhr

Sighartinger Unternehmen ist Spezialist in Sachen Schmierstoffe. Achtung: Wer auch ins Rennen um den "Innviertler" gehen will – die Einreichfrist endet heute! Alle Details finden Sie unten.

SIGHARTING (ebd). Seit mehr als 20 Jahren setzt die Firma Obereder neben Wickelfolien und Netze für Rundballen auf Schmierstoffe.Seit 2007 vertreibt das Sighartinger Familienunternehmen „AdBlue®“. Dabei handelt es sich um eine wässrige Harnstofflösung, die zur Reduktion von Stickoxiden dient, die beim Einsatz von Dieselmotoren entstehen. „Hier sind wir einer der größten Händler auf dem österreichischen und bayerischen Markt“, so Geschäftsführer Andreas Obereder. Insgesamt betreut der Sighartinger Betrieb mit seinen 40 Mitarbeitern (Tendenz steigend) rund 13.000 Kunden in Österreich und Bayern.



„Wir verkaufen 5.000 Tonnen Schmierstoffe und 33 Millionen Liter AdBlue pro Jahr", so Obereder. Um entsprechend gerüstet zu sein, werden an den beiden Standorten in Sigharting und Enzenkirchen auf über 7.000 Quadratmetern ständig über 600.000 Liter Schmierstoffe und knapp zwei Millionen Liter AdBlue vorrätig gehalten. Für die Zukunft sieht sich Obereder bestens gerüstet. „Wir wachsen seit 27 Jahren jedes Jahr. Wichtig ist uns vor allem nachhaltiges Wachstum."