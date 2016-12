Zum Glück gibt es sie – die Rauchfangkehrer

23.12.2016, 09:36 Uhr

Rauchfangkehrer sind tatsächlich Glücksbringer: Denn sie sorgen dafür, dass es nicht brenzlig wird. Philipp Lang aus Raab hält den Traditionsberuf hoch.

RAAB (ska). Etwas Ruß von der Wange eines Rauchfangkehrers gewischt, am Knopf seiner Jacke gedreht oder ihn sogar umarmt – und das kommende Jahr steht unter einem guten Stern. "Der Rauchfangkehrer bringt Glück ins Haus", heißt es nach alter Überlieferung. Gerade jetzt zur Jahreswende ist der Rauchfangkehrer deshalb ein gut meinendes Glückssymbol.Einer, der den Traditionsberuf hoch hält, ist Philipp Lang. Der Raaber hat im Vorjahr mit erst 20 Jahren die Meisterprüfung zum Rauchfangkehrer abgelegt. Die Leidenschaft für den Beruf hat er von seinem Vater Helmut Lang geerbt, dieser wiederum von seinem Vater. Der Ruf, der den Rauchfangkehrern voraus eilt, beschert der Sparte enorme Nachwuchsprobleme, wie Lang sagt. "Der Job meint viel mehr als nur mit dem Besen im Kamin rauf und runter zu fahren", stellt er klar. "Wir sind Heizungstechniker und Brandsachverständige und sorgen dafür, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen schon beim Einbau und später bei der Nutzung, egal bei welcher Heizanlage, eingehalten werden", erklärt er. Dazu kommen die Rauchfangkehrer – je nach Art der Heizung – mehrmals im Jahr ins Haus. "Die Leute bringen uns ihr Vertrauen entgegen", berichtet Lang. "Manche geben uns sogar ihren Haustürschlüssel." Dass Rauchfangkehrer ein "schmutziger" Beruf ist, macht Lang gar nichts aus. "Eigentlich ist es ja kein Schmutz, sondern Ruß, also unverbrannter Kohlenstoff und dadurch etwas sehr Reines", erklärt er mit einem Schmunzeln. Der 21-Jährige wird voraussichtlich den Zwei-Mann-Betrieb seines Vaters übernehmen, wenn dieser in den Ruhestand geht. Zur Zeit arbeitet Philipp Lang in Suben.

Rauchfangkehrer sind Ansprechpartner für Polizei und Feuerwehr

Zu Maria Theresias Zeiten ganze Stadtbrände verhindert

Rauchfangkehrer zu sein heißt, selbstständig zu arbeiten und täglich Leute zu treffen, beschreibt Lang den Beruf. Außerdem bringt der Beruf auch eine Menge Verantwortung mit sich. Denn: Rauchfangkehrer helfen dabei, sicher zu heizen und kontrollieren, ob eine Heizung auch richtig genutzt wird. "Dazu müssen wir, was die gesetzlichen Vorschriften betrifft, immer am Laufenden sein. Und diese werden nicht weniger", beschreibt der junge Raaber. Außerdem sind die Rauchfangkehrer Ansprechpartner für die Polizei, etwa bei Brandermittlungen. Und: Sie stehen im Telefonbuch jeder Feuerwehr – im Falle eines Kaminbrandes. Philipp und Vater Helmut sind selbst auch bei der örtlichen Feuerwehr, der FF Raab. "Da kann man sein Berufswissen schon oft einbringen", sind sich beide sicher.Und warum bringen die Rauchfangkehrer nun eigentlich Glück? "Diese Symbolkraft ist zu Zeiten Maria Theresias entstanden", erklärt Helmut Lang. "Die frühen Rauchfangkehrer haben im Winter die Kamine durchgeputzt und dadurch Rauchfangbrände verhindert."