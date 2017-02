"Narrisch guade" Aufgüsse gibt's im Ybbstaler Solebad

AT

GÖSTLING. Im Ybbstaler Solebad in Göstling findet am Freitag, 10. Februar von 18 bis 24 Uhr ein tolles Saunafest unter dem Motto "Faschingsgaudi" statt, wo den Besuchern "narrisch guade" Show-Aufgüsse geboten werden. Ab 20 Uhr kann man im Solebad an diesem Abend außerdem auch noch textilfrei baden. Infos gibt es unter Tel. 07484/25353-0 bzw. unter info@ybbstaler-solebad.at oder online auf www.ybbstaler-solebad.at