Vortrag mit Mag. Bernhard Haidler - "Natur im Garten"

Gesund halten was uns gesund hält – so lautet das Motto der Aktion „Natur im Garten“.Gemäß diesem Motto geben wir bei diesem Vortrag viele Infos wie Sie Ihren Gemüsegarten gesund und in Schuss halten – vom Kompost über Mischkultur, Fruchtfolge, Pflanzenstärkung bis hin zu vielen anderen Tipps zum biologischen Gärtnern. Eintritt frei!Der Vortrag findet im Rahmen des Pflanzentauschmarktes statt.