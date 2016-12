Es "weihnachtet" in Gresten

17.12.2016, 12:09 Uhr

Das Blasorchester Gresten lud zum Punschstand am Rathausplatz mit "musikalischer Weihnachtsstimmung".

GRESTEN. Bei Punsch und Maroni lauschten die Besucher den weihnachtlichen Weisen des Blasorchesters Gresten. "Wir hören gerne Weihnachtslieder und am schönsten ist die Blasmusik", findenundaus Gresten. Bürgermeister (Gresten-Land), der mitundaus Reinsberg undaus Gresten. Der selben Meinung sind auchundaus Berndorf, die mit ihren Gattinnenundin Gresten zu Besuch sind.liebt den Song "Have yourself a merry little Christmas".und, die mit ihren kleinen Zwergen unterwegs sind, hören und singen gerne Weihnachtslieder.stimmt sich nicht nur mit Musik sondern auch mit Weihnachtsflimen auf das große Fest ein. "Ich mag es einfach wenn die Kinder singen" erzählt. "Wir singen gerade das Lied 'Bald ist Weihnachten' in der Schule. Außerdem mögen wir das Lied vom 'Rentier Rudolf' gerne", verraten die Mädchenund