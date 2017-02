Hilfe in Purgstall für "Kinder des Krieges"

04.02.2017, 17:45 Uhr

Schulprojekt für Flüchtlingskinder im Libanon wurde in Purgstall vorgestellt

Schulprojekt für Flüchtlingskinder

PURGSTALL. Marie Ghiya, Andrea Kern und Christian Köstler von der Caritas Auslandshilfe stellten gemeinsam mit Peter Haslwanter und Diakon Peter Leichtfried in der Pfarre Purgstall ein Schulprojekt für syrische Flüchtlingskinder im Libanon vor.Marie Ghiya, Mitarbeiterin eines Schulprojekts für syrische Flüchtlingskinder im Libanon, berichtete auf Einladung von Caritas, Pfarre Purgstall und Willkommen Mensch von ihrem Engagement.Rund 2,2 Millionen Flüchtlinge leben derzeit im Libanon, viele davon sind in Lagern oder in Zeltstädten untergebracht. Die medizinische Versorgung und die Schulbildung für die Flüchtlinge überfordern das staatliche System.

Spenden aus Österreich sind wichtig

Mit Unterstützung durch Spendengelder der Caritas Österreich können in der katholischen Schule St. Vinzenz 115 syrische Kinder zwischen drei und elf Jahren in den in den normalen Unterricht integriert werden. Viele davon sind auch im angeschlossenen Internat untergebracht. Für diese Kinder bedeutet das oft die einzige Möglichkeit auf Bildung und eine gute Entwicklung. Die Kinder werden in der Schule auch verpflegt und medizinisch Versorgt. Sie werden in Kleingruppen besonders gefördert und machen sehr schnell Fortschritte."Die Schule und das Internat sind sehr wichtige Projekte in der Flüchtlingsarbeit im Libanon", betonte der Leiter der Caritas Auslandshilfe Lukas Steinwendtner.Marie Ghiya und Lukas Steinwentner dankte allen Österreichischen Spendern für ihre Hilfe und der Pfarre Purgstall für die Gastfreundschaft.