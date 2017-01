Prälat Franz Schrittwieser unter großer Anteilnahme beigesetzt

19.01.2017, 19:36 Uhr

Beim Begräbnis von Prälat Franz Schrittwieser, Ausbildner u.a. von Diakon Manuel Sattelberger kam diesem gemeinsam mit 3 anderen Mitbrüdern die ehrenvolle Aufgabe zu, mit dem Sargwagen zu fahren! Nachdem der Weg von der Pfarrkirche in Purgstall, relativ weit in den Friedhof ist, hat man bei dieser besonderen Aufgabe, sehr viel Zeit über das Leben und den Sinn des (eigenen) Lebens nachzudenken! Diakon Manuel: „Ich verdanke Herrn Prälat Schrittwieser sehr viel, er hat mich immer unterstützt und sehr gefördert. Es war mir eine sehr große Ehre, ihn das letzte Wegstück auf dieser Erde, so nahe begleiten zu dürfen. Lieber Franz, lieber „Schritti“, wir sehen uns im Himmel wieder!“