Sonnige 3-Hütten-Wanderung in Hainfeld

05.02.2017, 18:20 Uhr

Der Kirchenberg - ein beliebtes Ausflugsziel

Der Hainfelder Kirchenberg ist bei den Naturfreaks ein beliebtes Wandergebiet. Los geht's in ca. 500 Höhenmetern von der Kirche über die Liasenböndlhütte bis zum Gipfel, auf der die Hainfelder Hütte steht. Sie wird das ganze Jahr an Wochenenden und Feiertagen bewirtschaftet und punktet mit einer exzellenten Küche.Die weitere Runde führt uns auf dem grün markierten Weg zur Lindensteinhütte und etwas seitlich davon befindet sich der Lindenstein samt Gipfelkreuz, der in leichter Kletterei zu besteigen ist. Auf dem Rückweg marschiert man sprichwörtlich durch einen Bauernhof (!), bei dem das Tor immer offen ist.