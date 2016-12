Tolles Adventkonzert in der Steinakirchner Pfarre

02.12.2016, 15:33 Uhr

wies in seiner Eröffnungsansprache ausdrücklich darauf hin, dass alle Musiker unentgeltlich agierten. Er bedankte sich, dass Pfarrerdie Kirche zur Verfügung stellte. Im kommenden Jahr wird das Adventkonzert wieder in Scheibbs stattfinden. "Das Adventkonzert der Caritas ist ein Fixpunkt. Das lassen wir uns nie entgehen, weil es eine großartige Einstimmung auf die Weihnachtszeit vermittelt", so Waltraud Brandner, die das Konzert mit Maria Butter besuchte,undals "Scheibbser Dreier" und viele andere Chöre und Gesangsvereine das Publikum verzauberten.