Von Plankenstein zum gefrorenen Kendler Wasser

23.01.2017, 18:43 Uhr

Kendler Wasserfall mit Eispanzer

Plankenstein war der Ausgangspunkt für eine herrliche Winterwanderung im Raum St. Georgen/Leys und Texingtal. Von der Burg ging es in der guten halben Stunde zum Kendler Wasserfall, der am Ende einer idyllischen Schlucht liegt. Derzeit ist er tief gefroren und bietet dem Besucher mit seinem mächtigen Eispanzer einen atemberaubenden Anblick.Auf Grund des traumhaften Wetters setzte ich die Tour am Fuße des Walzberges und der Grüntalkogelhütte bis nach St. Gotthard fort. Das Juwel des Ortes ist die schöne Wallfahrtskirche mit dem barocken Hochaltar.