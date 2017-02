Wir Niederösterreicherinnen ÖVP-Frauen im Bezirk Scheibbs spenden neues Auto

15.02.2017, 20:17 Uhr

Hilfswerk Ötscherland ab sofort noch sicherer zu den Kunden unterwegs

Es ist nicht alltäglich, dass eine Organisation wie die ÖVP-Frauen im Bezirk Scheibbs ein Auto an eine Hilfsorganisation übergeben kann. Vor kurzem erfolgte die offizielle Schlüsselübergabe an Betriebsleiterin Marina Fahrngruber und die leitende Pflegefachkraft Andrea Schagerl vom Hilfswerk Ötscherland.Durch den Erlös aus dem Verkauf des Ötscherland-Kochbuches ist es möglich, dass nun bereits zum vierten Mal das Hilfswerk in dieser Weise unterstützt werden kann.

„Uns ÖVP-Frauen ist wichtig, dass die Mitarbeiterinnen des Hilfswerks so sicher wie möglich zu den Kunden kommen, daher wurde ein Allrad-Fahrzeug angekauft. Es leistete bereits sehr gute Dienste, denn es wurde genau zum Wintereinbruch im Jänner geliefert.“, so Bezirksleiterin Elisabeth Kellnreiter, zugleich auch Vorsitzende im Hilfswerk Ötscherland.Das Betreuungsgebiet des Hilfswerk Ötscherland umfasst den Bezirk Scheibbs und einige Gemeinden rund um Waidhofen. Derzeit sind 40 Dienstautos im Einsatz, die von 45 Mitarbeiter/innen genutzt werden.Bestellungen per Mail: oetscherland-kochbuch@gmx.atTelefonisch unter 0681 / 10523145Nähere Infos:Bezirksleiterin Elisabeth Kellnreitere.kellnreiter@aon.at0676 7643860www.oevp-frauen-scheibbs.comÖtscherland-Waidhofen an der YbbsGürtel 213270 ScheibbsTel. 07482/430 04-20pflege.oetscherland@noe.hilfswerk.at