Adventkonzert mit dem Kammerchor Musica Capricciosa

Lassen Sie sich auf ein Adventkonzert ein, das mit Musik aus 500 Jahren die bewusste Einkehr und innere Ruhe bringen soll. Der Amstettner Kammerchor Musica Capricciosa steht seit 20 Jahren für hohe Musikalität und Freude am Singen auf hohem technischen Niveau.Lassen Sie sich mit Musik und Texten in freudiger Erwartung auf Weihnachten und die wahre Bedeutung dieses Festes einstimmen.Einen ersten Eindruck können Sie sich auch schon in ORF/N und Radio NÖ am SO 11.12.2016 verschaffen: