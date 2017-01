Apartments in Neubruck werden langsam Realität

27.01.2017, 15:13 Uhr

Ferien-Apartments im Schloss Neubruck: Erstes Fünftel der Finanzierung geschafft

"scheibbs.IMPULS" zu Besuch

NEUBRUCK. Fleißig kurbelt die Neubruck Immobilien GmbH (NIG) für ihre kurz vor Weihnachten gestartete Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung von Ferien-Apartments im Töpperschloss Neubruck.Bei einem Besuch einer Delegation der Scheibbser Wirtschaftsvereinigung "scheibbs.IM.PULS" zog NIG-Geschäftsführer Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger eine erste Zwischenbilanz: 26 Unterstützer investierten bis dato 4.190 Euro, das erste Fünftel der angepeilten Summe von 20.000 Euro ist damit geschafft.

"Crowdfunding ist Neuland"

Attraktive Blohnungen für Unterstützer

Besichtung der künftigen Produktionsstätte

"Wir haben gemerkt, dass das Thema Crowdfunding für viele in unserer Region noch Neuland ist. Damit leisten wir mit dieser Kampagne auch wichtige Bewusstseinsbildung", betont Andreas Hanger.Die Crowdfunding-Kampagne (Schwarmfinanzierung über das Internet) soll helfen, einen Teil der Umbaukosten zur Errichtung der Ferien-Apartments abzudecken. Insgesamt sollen sechs Ferienapartments für zwei bis acht Personen entstehen.Schafft die Neubruck Immobilien GmbH das Funding-Ziel von 20.000 Euro bis 15. Februar, wird das erste Apartment umgebaut. Für die Unterstützer gibt es attraktive Belohnungen wie Übernachtungs-Packages, Konzerte in der Töpperkapelle oder die Gravur des Namens in eine Schlossherren-Tafel."Das Projekt stärkt den Standort Neubruck und schafft außerdem dringend benötigte Nächtigungsmöglichkeiten in der Region", führt Hanger weiter aus.Am Projekt beteiligen kann man sich über die niederösterreichische Online-Plattform gemeinsam.noeregional Die "scheibbs.IM.PULS"-Abordnung mit Obmann Walter Windpassinger und Bürgermeisterin Christine Dünwald an der Spitze informierte sich aber nicht nur über das Crowfunding-Projekt, sondern machte sich auch ein Bild von den Baufortschritten der Konditorei Reschinsky. Firmenchef Heribert Reschinsky führte durch die zukünftige Produktionsstätte. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und zeitnah im März erwartet Reschinsky die Anlieferung der ersten Backöfen.