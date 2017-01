31.01.2017, 18:20 Uhr

Arbeitsunfall endete in Oberndorf tödlich

OBERNDORF. Bei Holzarbeiten ist es in Oberndorf an der Melk zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 39-Jähriger war zwischen einem Traktorreifen und der Erdschaufel des Zugfahrzeugs eingeklemmt worden und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Es wird vermutet, dass der Mann die Erdschaufel bedienen wollte, und dabei nach vorne in das Führerhaus des Traktors gegriffen hatte. Die Einsatzkräfte waren mit einem Rettungswagen und einem Notarzt-Fahrzeug zwar unverzüglich an der Unfallstelle eingetroffen, für den Mann kam jedoch bereits jede Hilfe zu spät. Die geschockten Angehörigen wurden vor Ort vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

