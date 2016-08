Jeßnitzbach-Brücke wird instandgesetzt

28.08.2016, 18:26 Uhr

Die Brücke im Ortsgebiet von St. Anton an der Jeßnitz wird generalsaniert.

Die Ausgangssituation

ST. ANTON. Im Ortsgebiet von St. Anton an der Jeßnitz hat man mit den Instandsetzungsarbeiten an der Jeßnitzbach-Brücke begonnen.Die Landesstraße B 28 quert am Ende des Ortsgebietes von St. Anton an der Jeßnitz, den Jeßnitzbach mit einem Stahlbeton-Plattentragwerk. Die im Jahre 1972 errichtete Brücke weist zahlreiche Zeitschäden auf. Deshalb hat sich das Land NÖ für eine Instandsetzung des Brückentragwerks und der Brückenausrüstung entschlossen.

Die Instandsetzungsmaßnahmen

Verkehrsbehinderungen in St. Anton

Vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten werden Schutzgerüste montiert, um bei den Abtrags- und Betonarbeiten eine Verunreinigung der Jeßnitz zu vermeiden.Das gesamte Tragwerk wird neu abgedichtet, das Entwässerungssystem komplett erneuert und Betonschäden an der Tragwerksunterseite saniert. Somit ist wieder ein vollkommener Schutz gegen Wassereintritte gegeben, wodurch eine vorzeitige Korrosion der Stahleinlagen verhindert wird.Weiters werden sämtliche Randbalken sowie die Geländer erneuert. Anschließend wird ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Zur allgemeinen Verkehrssicherheit wird die Brücke mit Leitschienen ausgerüstet.Die Bauarbeiten werden in einem Zeitraum von rund sechs Wochen von der Firma Kaim durchgeführt.Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 180.000 Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.Aufgrund dieser Instandsetzungsmaßnahmen ist es erforderlich, die Landesstraße B 28 im Brückenbereich halbseitig für den Verkehr zu sperren. Die Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs ist während der Bauzeit ebenfalls gewährleistet.