Mega-Wahl: Im Bezirk Scheibbs sucht man 465 Pfarrgemeinderäte

03.02.2017, 17:20 Uhr

Die Pfarren im Bezirk Scheibbs rüsten sich bereits für die Pfarrgemeinderatswahlen am 19. März.

Intensive Vorbereitungen

Menschen und Begabungen im Mittelpunkt

Wahlen finden alle fünf Jahre statt

Ein Schritt zur Erneuerung

BEZIRK SCHEIBBS. Über 28.000 Mandate werden bei den österreichweiten Pfarrgemeinderatswahlen am 19. März vergeben, 465 sind es im Bezirk Scheibbs. Es empfiehlt sich also, sich in den Pfarren schön langsam dazu Gedanken zu machen."Die Pfarren bereiten sich schon dafür vor und hoffen wieder auf viele gute Kandidatinnen und Kandidaten, die wieder neuen Schwung und neue Ideen bringen. Gleichzeitig wollen wir natürlich, dass viele der bewährten Mandatarinnen und Mandatare bleiben", heißt es vom Purgstaller Peter Haslwanter, der die Wahl als Leiter des Bereichs Pfarre der Diözese St. Pölten organisiert.Die Menschen und ihre Begabungen stehen bei dieser Wahl im Mittelpunkt, das zeigt der Slogan "Ich bin da.für". Die Christen und Christinnen mit ihren Begabungen sind der Reichtum der Kirche, die Pfarrgemeinderatswahl will dieses Potential heben und für fünf Jahre ehrenamtliches Engagement fruchtbar machen.Alle fünf Jahre haben über 4,5 Millionen wahlberechtigte Katholiken in Österreich die Möglichkeit, eine Funktion in ihrer Pfarrgemeinde zu übernehmen oder mit ihrer Stimme den Kandidaten das Vertrauen auszusprechen.Der gesamte Wahlvorgang ist ein Schritt der Erneuerung und Weiterentwicklung für die Pfarrgemeinden. Eine hohe Beteiligung bei der Kandidaten-Suche, die Bereitschaft vieler sich als Kandidat zur Verfügung zu stellen, und eine hohe Wahlbeteiligung sind wichtige Signale einer lebendigen Kirche im Bezirk Scheibbs. Sie bringt die Bedeutung von Gott und dem Glauben der Menschen zum Ausdruck und ist zugleich ein Zeichen der vielfältigen Leistungen in den Pfarren.

Aktives kirchliches Leben

Leben und Entwicklung in den Pfarren

Pfarrgemeinderäte sind Rückgrat und Knotenpunkt des freiwilligen Engagements in der Kirche. Durch ihren Einsatz gestalten sie aktiv das kirchliche und gesellschaftliche Leben mit. Ohne diesen Einsatz wäre in vielen Pfarrgemeinden weder die Seelsorge noch die Erhaltung der pfarrlichen Infrastruktur möglich. "Gemeinsam mit den Priestern nehmen die Frauen und Männer die Lebensumstände der Menschen wahr, deuten diese im Licht des Evangeliums und handeln danach", heißt es aus der Diözese St. Pölten.Je nach Größe der Pfarre besteht der Pfarrgemeinderat aus bis zu 31 katholischen Frauen und Männern. Der leitende Priester einer Pfarre ist Teil des Pfarrgemeinderates und dessen Vorsitzender. Der Pfarrgemeinderat gestaltet des Leben und die Entwicklung der Pfarrgemeinde. Für die verschiedenen Aufgaben hat der Pfarrgemeinderat eine differenzierte Struktur mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten.