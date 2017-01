Kinder brauchen Musik und Kinder lieben Musik.

Für Kleinkinder von 1 - 3 Jahren mit einem Elternteil (oder einer anderen Bezugsperson z.B. Oma, Tante,…)Der Kurs beginnt am Donnerstag, den 12.01.2017 und wird 10x jeweils am Donnerstag Vormittag von 9.30 Uhr bis 10.10 Uhr im Haus der Begegnung in Gaming stattfinden.79 EuroDer Kurs findet ab 5 Teilnehmern statt.Mehr Informationen und Anmeldung bei Katrin Lechner unter der Tel. 0676/3330532