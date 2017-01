Ski-Schnuppertage am Ötscher

Am Ötscher

Einfach einmal etwas Neues wagen, dabei die Natur genießen und den Tag gemütlich in der Hütte ausklingen lassen.



Leistungen:

* 3 Stunden Skipraxis in kleinen Gruppen

* Leihausrüstung inklusive Ski, Schuhe, Stöcke und Helm

* Eintritt in den Übungsbereich

* Après-Ski-Getränk

* Freunde der Berge-Card



Mehr Infos erhalten Sie unter der Tel. 07482/20444