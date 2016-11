Alle Wahllokale im Bezirk Scheibbs auf einen Blick

01.12.2016, 12:06 Uhr

Alle Wahllokale im Bezirk Scheibbs

Die Bezirksblätter haben alle Wahllokale auf einen Blick für Sie zusammengestellt.• Sprengel 1 und 2: Haus der Begegnung, Im Markt 18, 3292 Gaming, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 3: Gasthaus Kuchlwerk, J. Heiser-Straße 10, 3291 Kienberg-Gaming, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 4: Gasthaus Krammer, Altenreith 3, 3292 Altenreith, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 5: Volksschule Lackenhof, Lindenplatz 8, 3295 Lackenhof am Ötscher, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 6: Gasthaus Pöllinger, Ötscherstraße 44, 3294 Maierhöfen, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 7 und 8: Neue Mittelschule Gaming, Schleierfallstraße 5, 3292 Gaming, 8 bis 14 Uhr

• Sprengel 1 und 2: Mittelschule Göstling, Göstling 118, 3345 Göstling an der Ybbs, 7 bis 14 Uhr• Sprengel 3: Pfarrhof Lassing, Lassing 30, 3345 Lassing, 7 bis 13 Uhr• Sprengel 1 und 2: Volksschule Gresten, Schulstraße 16, 3264 Gresten, 8 bis 15 Uhr• Sprengel 1: Gemeindeamt, Friedhofgasse 4, 3264 Gresten, 7.30 bis 15 Uhr• Sprengel 2: Gasthaus Ungermühle (Tazreiter), Oberamt 28, 3341 Oberamt, 9 bis 14 Uhr• Sprengel 1: Rathaus/Amonhaus, Amonstraße 16, 3293 Lunz am See, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 2 und 3: Volksschule, Schulstraße 1, 3293 Lunz am See, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 1: Gemeindeamt, Hauptstraße 9, 3281 Oberndorf an der Melk, 7.30 bis 13 Uhr• Sprengel 2: Gasthaus Kendler, Oberer Gries 1, 3281 Oberndorf an der Melk, 7.30 bis 13 Uhr• Sprengel 3: Gasthaus Wondraczek, Schauchau 3, 3281 Schachau, 7.30 bis 13 Uhr• Sprengel 4: Volksschule Oberndorf, Schulstraße 7, 3281 Oberndorf an der Melk, 7.30 bis 13 Uhr• Sprengel 1: Volksschule Puchenstuben, Schulgasse 1, 3214 Puchenstuben, 8 bis 13 Uhr• Sprengel 1: Volksschule Purgstall, Schulgasse 11, 3251 Purgstall an der Erlauf, 7.30 bis 15 Uhr• Sprengel 2 bis 5: Neue Mittelschule Purgstall, Schulgasse 13, 3251 Purgstall an der Erlauf, 7.30 bis 15 Uhr• Sprengel 1: Gemeindeamt, Randegg 22, 3263 Randegg, 8 bis 15 Uhr• Sprengel 2: Volksschule Randegg, Taborweg 4, 3263 Randegg, 8 bis 15 Uhr• Sprengel 3: Gasthaus Obermüller, Schliefau 19, 3263 Schliefau, 8 bis 15 Uhr• Sprengel 1: Gemeindesaal, Reinsberg 1, 3264 Reinsberg, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 1: Sitzungszimmer Gemeindeamt, St. Anton Nr. 5, 3283 St. Anton an der Jeßnitz, 7.30 bis 16 Uhr• Sprengel 1: Turnhalle in der Volksschule, Schulweg 5, 3282 St. Georgen an der Leys, 7.30 bis 14 Uhr• Sprengel 1 bis 5: Sporthauptschule Scheibbs, Feldgasse 3, 3270 Scheibbs, 7.30 bis 16 Uhr• Sprengel 6: Gasthaus Buchebner, Dreimärkterstraße 14, 3270 Neustift, 7.30 bis 16 Uhr• Sprengel 7: Landespflegeheim Scheibbs, Gaminger Straße 51, 3270 Neustift, 8 bis 12 Uhr• Sprengel 1: Gemeindeamt, Marktplatz 13, 3261 Steinakirchen am Forst, 7.30 bis 13.30 Uhr• Sprengel 2: Musikschule Steinakirchen, Friedhofstraße 1, 3261 Steinakirchen am Forst, 7.30 bis 13.30 Uhr• Sprengel 3: Gasthaus "Zum Gassl", Unterer Markt 6, 3261 Steinakirchen am Forst, 7.30 bis 13.30 Uhr• Sprengel 1: Schloßgebäude, Clubraum, Oberer Markt 1, 3262 Wang, 7.30 bis 13.30 Uhr• Sprengel 2: Schloßgebäude, Besprechungszimmer, Oberer Markt 1, 3262 Wang, 7.30 bis 13.30 Uhr• Sprengel 1: Feuerwehrhaus, Rathausplatz 3, 3250 Wieselburg, 7 bis 15 Uhr• Sprengel 2 und 3: Landeskindergarten, Handel-Mazzetti-Weg 3, 7 bis 15 Uhr• Sprengel 4: Landeskindergarten, Breiteneicher Straße 3b, 3250 Wieselburg, 7 bis 15 Uhr• Sprengel 5: Rathaus, Hauptplatz 26, 3250 Wieselburg, 7 bis 15 Uhr• Sprengel 6: Fachhochschule Wieselburg, Zeiselgraben 4, 3250 Wieselburg, 7 bis 15 Uhr• Sprengel 1: Gasthaus Schopf, Haydnweg 23, 3250 Weinzierl, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 2: Gasthaus Petschk, Oed beim Roten Kreuz 1, 3250 Oed, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 3: Technologiezentrum Wieselburg-Land, Gewerbepark Haag 3, 3250 Haag, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 4: Gasthaus Plank, Bodensdorf 1, 3250 Bodensdorf, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 5: Landeskindergarten Mühling, Bahnstraße 9, 3250 Mühling, 8 bis 14 Uhr• Sprengel 6: Gasthaus Amesreither, Schadendorf 7, 3250 Schadendorf, 8 bis 14 Uhr• Gasthaus Weginger, Schlossstraße 3, 3261 Wolfpassing, 8 bis 14 Uhr• Heuriger Ebner, Buch 2, 3371 Buch, 8 bis 12 Uhr