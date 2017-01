Open Faces: Freerider am Hochkar

30.01.2017, 12:40 Uhr

Der Contest Open Faces stellt eine tolle Werbung für das Hochkar dar

GÖSTLING. Wieder war der Bewerb am Hochkar für eine Premiere gut. Wurde der Contest im vergangenen Jahr noch in zwei Durchgängen ausgetragen, so gab es heuer die Möglichkeit, noch kurz vor dem Ziel über einen eigens gebauten Kicker den einen oder anderen Freestyle-Trick zu zeigen und so ordentlich Punkte einzustreichen. Diese Gelegenheit nutzte auch Vorjahressieger Sebastian Hiersche, der seine Titelverteidigung dank einer kreativen Linie und vieler Tricks, darunter war ein saubergelandeter 360 zu Beginn und ein Backspin als genialer Abschluss des Runs, perfekt umsetzen konnte. Auf Rang zwei und drei landeten mit Richard Prodinger und Florian Fiedler ebenfalls zwei Österreicher. Bei den Ski-Damen teilten sich die beiden Freundinnen Ellen Hakman aus Schweden und Vera Lentner aus Deutschland das Podium. Auf Rang drei kam mit Hannah Haglund ebenfalls eine Schwedin. Bertrun Waldhans aus Pöchlarn jubelte über den ersten Platz bei den Snowboard-Damen, vor der Wienerin Stephanie Jagl-Posch und Christel Van de Wal aus den USA. Bei den Snowboard-Herren sicherte sich der Osttiroler Gabriel Indrist den "Platz an der Sonne".