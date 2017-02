Wolfpassinger hält die Pfarren fit

13.02.2017, 15:40 Uhr

Josef Eppensteiner bringt als Diözesan-Sportchef Bewegung in die Kirche

REGION. Der Bezirk Scheibbs gibt Niederöstereich viele Impulse für den Kirchensport. Und das nicht nur, weil der Wolfpassinger Josef Eppensteiner der Vorsitzende der Diözesan-Sportgemeinschaft (DSG) St. Pölten ist und der Vize-Chef auf Österreich-Ebene. Die Jugendpastoral Erlauftal organisiert das jährlich stattfindende Ministranten-Fußballturnier der Diözese St. Pölten, die DSG lädt zu Veranstaltungen wie "Himmel und Höhle" – einer geführten Wanderung durch die Hochkarhöhlen in Göstling an der Ybbs. Außerdem werden immer wieder Sportler-Gottesdienste den Pfarren im Bezirk Scheibbs abgehalten.Weiters nehmen viele Skifahrer aus dem Bezirk Scheibbs an der beliebten Wintersport-Woche in Wagrain während der Semesterferien teil und zahlreiche Pfarren nutzen den umfassenden Spiel- und Sportgeräte-Verleih der DSG."Wir bewegen eben Kirchen und wir freuen uns immer, wenn wir neue ehrenamtliche Mitarbeiter in unseren Reihen begrüßen dürfen. Ich wünsche mir, dass es im Pfarrgemeinderat auch Verantwortliche gibt, die die Belange des Sports und der Freizeitaktivitäten in der Pfarre wach halten, sich dafür einsetzen und den Kontakt mit den einzelnen Organisationen pflegen", erklärt der Kirchensport-Chef Josef Eppensteiner.Weitere Informationen erhält man hier