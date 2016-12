40 Jahre Diätologie im Landesklinikum

19.12.2016, 11:30 Uhr

Seit 40 Jahren wird im Scheibbser Krankenhaus ernährungsmedizinische Beratung geboten.

Eine der ersten Kliniken in NÖ

SCHEIBBS. Mit dem Dienstantritt der Diätologin Elisabeth Schnabl im Herbst 1976 schlug die Geburtsstunde der heutigen Diätologie am Landesklinikum Scheibbs. Seither ist die ernährungsmedizinische Beratung des Landesklinikums Scheibbs als innovative Einrichtung im ganzen Land bekannt."Mit Sissi Schnabl als Diätologin waren wir NÖ-weit eine der ersten Kliniken, die eine ernährungsmedizinische Beratung als Ergänzung zur medizinischen und pflegerischen Therapie anbieten konnten. Durch ihre Innovationsfreude können wir immer wieder mit neuen, einzigartigen Projekten hervorstechen", berichtet der ärztliche Direktor Friedrich Steger.

Diabetes im Mittelpunkt

Neues Ernährungskonzept

Erweiterung des Tätigkeitsfeldes

Gegen den "Ernährungs-Wohlstand"

Verdauungsprobleme nehmen zu

Drei Diätologinnen in Scheibbs

Auf Initiative von Primarius Otto Stöger wurde 1976 die Stelle für eine Diätassistentin, wie die damalige Berufsbezeichnung lautete, gegründet. Zu Beginn umfasste das Aufgabengebiet hauptsächlich Beratungen für Diabetiker und die Berechnung von Broteinheiten und es haben gut strukturierte Diabetesschulungen stattgefunden. Auch heute bildet die Diabetesberatung noch einen Schwerpunkt, jedoch verändern neue Technologien laufend die Beratungs- und Schulungsinhalte (FIT-Schulung, Insulinpumpe etc.).Bereits 1989 war Sissi Schnabl davon überzeugt, mit gesunder Ernährung den Anteil der Diätkost im Krankenhaus reduzieren zu können. Dieser innovative Gedanke ließ gemeinsam mit der Küchenleitung ein neues Ernährungskonzept entstehen und erstmalig gab es auch für Diabetiker die Möglichkeit, aus verschiedenen Menüs zu wählen. Das Konzept wurde mit einem Anerkennungspreis für innovative Leistungen von der österreichischen Gesellschaft für Ernährung prämiert. Der demographische Wandel erforderte laufend Weiterbildungen und Anpassungen am Kostformenkatalog.Neue medizinische Einrichtungen wie die Onkologie und Palliative Care erweiterten wiederum das Tätigkeitsfeld der Diätologinnen. Im LK Scheibbs erhält jede Patientin und jeder Patient beim Ersttermin vor der Chemotherapie ein umfassendes Ernährungsgespräch inkl. BIA-Messung um Ernährungsprobleme sowie Ernährungsdefizite frühestmöglich zu erkennen und behandeln zu können.Um dem zunehmenden "Ernährungs-Wohlstand" und damit verbundenen Problemen entgegenzuwirken, wurde 2007 von den Diätologinnen das Projekt "Mein Weg zum Wunschgewicht" ins Leben gerufen. Die Analyse der Ernährungsgewohnheiten und Schulung zu einem gesünderen Essverhalten finden heute im Programm der Lebensstilmedizin statt. Die Ernährung bildet dabei neben der Bewegung und mentalen Gesundheit eine der drei Säulen zur Vorsorge von Zivilisations- und Wohlstands-erkrankungen.In den letzten Jahren kann man ein vermehrtes Auftreten von Verdauungsbeschwerden durch Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten beobachten. Das neueste innovative Angebot der Diätologinnen heißt neben der Durchführung von Atemtests: FODMAP. Hier werden durch den Ausschluss verschiedener Kohlenhydrate wie Fructose, Lactose oder Polyole gezielt Unverträglichkeiten gesucht.Derzeit sind drei Diätologinnen im Landesklinikum Scheibbs tätig. Sie arbeiten nicht nur direkt mit Patientinnen und Patienten, sondern wirken auch bei der Speiseplanerstellung und Speisenausgabe in der Küche mit. Sie schulen die Gastronomie-Lehrlinge sowie Küchenmitarbeitende zu den verschiedenen Kostformen. Als zusätzlichen Service bietet das Team für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses in regelmäßigen Abständen saisonale Rezeptvorschläge für eine gesunde, ausgewogene Ernährung.