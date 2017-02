Alles für das Rind in Wieselburg

03.02.2017, 13:07 Uhr

In der Berglandhalle fand zum dritten Mal der Fleischrindertag statt

Beliebstes Kräftemessen der Züchter

WIESELBURG. Bereits zum dritten Mal ging in der Berglandhalle in Wieselburg der niederösterreichische Fleischrindertag über die Bühne. Mehr als 600 interessierte Besucher und Fachleute warfen einen Blick hinter die Kulissen der Fleischrinderzucht. Das Highlight der Veranstaltung war die Jungrinderschau inklusive Ankaufsmöglichkeit.41 Aussteller aus Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich und der Steiermark ließen es sich auch heuer nicht nehmen, in der Berglandhalle in Wieselburg am beliebten Kräftemessen der Rinderzüchter teilzunehmen. So präsentierten diese beim Jungrinder-Championat im Rahmen des dritten NÖ Fleischrindertages ihre besten Tiere. Mit 76 Schautieren aus acht verschiedenen Rassen gaben sie den zahlreich erschienenen Besuchern einen breiten Überblick.

Hohe Qualität in Produktionsbetrieben

Hochspannung bei Championswahlen

Familienbetriebe als Garanten für Zuverlässigkiet

Die Champions der einzelnen Klassen

"Ich gratuliere den Züchtern zu ihren hervorragenden Erfolgen. Ich freue mich, so tolle Tiere zu sehen. Diese Qualität wird sich besonders in den Produktionsbetrieben bestens bewähren", erklärt Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Theresia Meier.Hochspannung war vor allem bei den Championswahlen angesagt, bei denen aus den Gruppensiegern die Champions in ihrer Rasse ermittelt wurden. Als Preisrichter konnten mit Gerard Ernst aus Luxemburg und Martin Piecha aus Deutschland zwei international anerkannte Fleischrinderzucht-Experten gewonnen werden. Insgesamt wurden Champions aus insgesamt 18 verschiedenen Gruppen gesucht und gefunden."Der dritte Fleischrindertag hat wieder ganz deutlich gezeigt, dass unsere Familienbetriebe auch in schwierigen Zeiten Garanten für Zuverlässigkeit und Entwicklung sind", lobt Nationalratsabgeordneter Georg Strasser das große Engagement unserer Zuchtbetriebe.• Gesamtsieg in der Klasse Angus Kalbinnen: BOA Tiffany, aus dem ZuchtbetriebWintereder-Zehetner, BOA-Farm Wildendürnbach.• Champion Blonde d'Aquitaine weiblich: Rikki, Zuchtbetrieb Martin Teufl,Oberndorf an der Melk• Champion Blonde d'Aquitaine männlich: Arthur, Zuchtbetrieb Veronika und Hermann Teufel, St. Georgen an der Ybbs• Champion Charolais weiblich: Lunette, Zuchtbetrieb Regina Nachförg, Türnitz• Champion Charolais männlich: Eugen, Zuchtbetrieb Leopoldine undJosef Schausberger, Gresten• Champion Murbodner weiblich: Emilia, Zuchtbetrieb Karola Renate undThomas Wendler, Eckerstorf• Champion Schottisches Hochlandrind weiblich: Banu vom Weissen Kreuz, Zuchtbetrieb Spatt Rudolf, Adlwang• Champion Schottisches Hochlandrind männlich: K8 Paris, Zuchtbetrieb Erwin Aschauer und Monika Thauerböck, Rechberg