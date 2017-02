Am Scheibbser BORG gibt es Infos über Lehre mit Matura

09.02.2017, 11:54 Uhr

steht aminumein kostenloserauf dem Programm. Lehrlinge in einem aufrechten Lehrverhältnis können durch die Förderung des Bundesministeriums dieauf dieund parallel zur Lehre absolvieren.Mit der Berufsreifeprüfung erwerben die Lehrlinge durch das erfolgreiche Ablegen von vier Teilprüfungen (Deutsch, Englisch, Mathematik, berufsbezogener Fachbereich) ein vollwertiges, staatlich anerkanntes Reifeprüfungszeugnis."Weiterführende Bildungswege, z.B. Universität, FH-Studium, Akademie, Kolleg etc., stehen ohne Einschränkung offen", informiert BFI NÖ Geschäftsführer Peter Beierl. Zusätzlich zu den Lehrgängen erhält jeder Lehrling individuelles Einzelcoaching. Der Kursbesuch ist auch während der Berufsschulzeit flächendeckend in NÖ möglich.Der nächstestartet inam. Weiteregibt's unterbzw. untersowie hier