Campus in Wieselburg soll ausgebaut werden

20.01.2017, 17:07 Uhr

Grünes Licht für 3.000 Quadratmeter großen Neubau des Marketing-Campus an der Fachhochschule Wieselburg.

WIESELBURG. Auf Grundlage einer von der Fachhochschul-Immobiliengesellschaft (FHI) durchgeführten Machbarkeitsstudie, wurde die Erweiterung des Marketing-Campus in Wieselburg beschlossen."Der Neubau wird ca. 3.000 Quadratmeter umfassen. Dieser wird sich auf einem von der Stadtgemeinde Wieselburg zur Verfügung gestellten Grundstück befinden und nach dem Erweiterungsschritt eine Gesamtkapazität von insgesamt 1.000 Studierenden bieten. Damit wird der Fachhochschul-Standort um 330 Studierende wachsen, was einen weiteren Schub für unsere Stadtgemeinde", so Wieselburgs Bürgermeister Günther Leichtfried.Der Baubeginn wird 2018 erfolgen und mit Ende 2019 soll der erweiterte Marketing-Campus Wieselburg eröffnet und in Betrieb genommen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund acht Millionen Euro, wovon die FH drei Millionen Euro an Eigenmitteln aufbringen wird. Das Land Niederösterreich wird das Vorhaben mit rund 500.000 Euro fördern. Das restliche Kapital wird durch die FHI fremdfinanziert und durch Mieteinnahmen und einer Infrastrukturförderung der Stadtgemeinde Wieselburg rückgeführt.