Die Eisenstraße stellte ihren Crowdfunding-Leitfaden vor

19.12.2016, 11:35 Uhr

Leifaden für regionales Crowdfunding wurde nun in Wien präsentiert.

Ein Leitfaden für "Mr. Startup"

REGION/WIEN. Der Leitfaden für regionales Crowdfunding der LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich erfreut sich wenige Wochen nach seiner Publikation großer Beliebtheit: Auf der Webseite www.eisenstrasse.info ist der 67 Seiten starke Ratgeber mit Tipps zur alternativen Projektfinanzierung bereits über 180 Mal heruntergeladen worden.Vor wenigen Tagen überreichten die Autoren Barbara Pirringer und Wolfgang Rechberger (P&R) den Leitfaden an eine besondere Persönlichkeit: Gemeinsam mit Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordnetem Andreas Hanger trafen sie im Wiener Parlament auf Staatssekretär und "Mr. Startup" der Bundesregierung Harald Mahrer. Der Staatssekretär erhielt eine gedruckte Ausgabe des sonst nur als E-Book erhältlichen Dokuments.

Crowdfunding im ländlichen Raum

Kurse und Infoveranstaltungen

Pionoerarbeit wurde geleistet

Mit dem von der Europäischen Union und dem Land Niederösterreich kofinanzierten LEADER-Projekt "Crowdfunding Eisenstraße"“ möchte die Eisenstraße das Finanzierungs- und Marketinginstrument Crowdfunding auch für Projekte im ländlichen Raum bekannt machen.Mehrere Kurse und Infoveranstaltungen wurden bereits durchgeführt, daraus ergaben sich erste Pilotprojekte. Dass sich nun auch Staatssekretär Harald Mahrer Zeit für ein Kennenlernen des Leitfadens nahm, freut die Initiatoren ganz besonders."Mit dem Projekt Crowdfunding Eisenstraße setzen wir einen innovativen Schwerpunkt. Danke an die Autoren Barbara Pirringer und Wolfgang Rechberger und an LEADER-Themenfeldsprecher Thomas Wagner für ihre Pionierarbeit", so Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger.