Die Mariazellerbahn zu Gast bei der Ferienmesse in Wien

26.01.2017, 16:19 Uhr

Die NÖVOG präsentierte im Rahmen der Ferienmesse Wien ihr umfangreiches Angebot.

Zahlreiche Investitionen getätigt

REGION/WIEN. Einmal mehr hat die NÖVOG im Rahmen der Ferienmesse in Wien ihr umfangreiches Angebot präsentiert – darunter auch die Mariazellerbahn und die Bergbahnen Mitterbach."Entlang der Mariazellerbahn wurden viele Investitionen getätigt und der Komfort damit weiter erhöht. Nicht ohne Grund zählt sie seit heuer – ebenso wie die Gemeindealpe Mitterbach - auch zu den anhand strenger Qualitätsmerkmale ausgezeichneten Top-Ausflugszielen in Niederösterreich. Auf der Ferienmesse haben viele Gäste die Möglichkeit genutzt und sich über die vielfältigen Angebote informiert, um bereits den nächsten Ausflug zu planen", erklärt dazu Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

Events auf der Gemeindealpe

Mariazellerbahn als Attraktion

Vielfältiges Angebot präsentiert

Die Gemeindealpe punktet bei ihren Gästen nicht nur mit einem sportlichen Programm. "Wir haben gerade auch für die derzeit laufende Wintersaison zahlreiche Events geplant, zum Beispiel den Ö3 Pistenbully und unser Faschingsbash, die bei den Gästen für Abwechslung auf der Piste sorgen und sehr beliebt sind", so NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl.Die Mariazellerbahn ist dabei nicht nur ein gerne genutzter Zubringer, sondern selbst eine sehr beliebte Attraktion."Je nach Geschmack präferieren unsere Fahrgäste die hochmoderne Himmelstreppe, den luxuriösen Panoramawagen oder doch eine Fahrt mit dem Nostalgiezug, unserem Ötscherbären. Dieses abwechslungsreiche Gesamtpaket in Kombination mit der schönen umliegenden Landschaft entlang der Strecke macht die Mariazellerbahn zu einem wahren Publikumsmagneten", freut sich Stindl.Die NÖVOG war, wie auch schon in den Vorjahren, mit allen Bahnen und Bergbahnen auf der heurigen Ferienmesse vertreten."Wir haben auch dieses Jahr die Gelegenheit genutzt und unsere vielfältigen Angebote einem breiten Publikum bekannt gemacht. Gerade der Jahresbeginn ist der optimale Zeitpunkt, um sich einen Überblick über Ausflugs- und Urlaubsmöglichkeiten zu verschaffen. Die Ferienmesse Wien hat sich dabei als guter und verlässlicher Partner erwiesen", so Wilfing.