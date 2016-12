Etzerstettnerin begeisterte in St. Pölten mit ihrem Saunaschal

02.12.2016, 09:29 Uhr

Theresia Sonnleitner sorgte im Finale von "120 Sekunden" für Furore

ST. PÖLTEN. Die Bezirksblätter luden zum Finale von "120 Sekunden – die niederösterreichische Geschäftsidee" an der Fachhochschule in St. Pölten, wo Theresia Sonnleitner aus Etzerstetten vor der vierköpfigen Jury ihren Saunaschal präsentieren durfte, da sie dank des Online-Votums noch den Einzug ins Finale geschafft hatte und ihre Geschäftsidee somit zu den zwölf besten in Niederösterreich gehört. Für eine Platzierung unter die Top Drei hat es zwar nicht gereicht, Theresia Sonnleitner konnte mit ihrer Präsentation dennoch für Aufsehen unter den rund 200 Besuchern sorgen, hatte sie doch mit 14 Leuten die größte Fangruppe mitgebracht. Mit ihrer lebhaften Präsentation beeindruckte sie sowohl die Jury, als auch das Publikum und Moderator Christian Trinkl, der einen Beziehungstipp von ihr verlangte, da sie mit ihrem Ehemann in der Fleischhauerei im Lagerhaus in Purgstall arbeitet. Ihre Antwort "Leidln, nehmt's as oafoch locker", sorgte für Lacher im Publikum.Alle Infos zum Finake von "120 Sekunden" erhält man hier