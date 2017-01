Fleischrindertag steigt in der Berglandhalle in Wieselburg

20.01.2017, 17:47 Uhr

Rinderzüchter kommen in der Berglandhalle voll auf ihre Kosten.

WIESELBURG. Zum dritten Mal dreht sich am Samstag, 28. Jänner in der Berglandhalle bei Wieselburg alles um das Rind. Der Grund: Im Rahmen eines Fleischrindertages werden 140 Jungrinder von neun verschiedenen Rassen aus ganz Österreich präsentiert. Dabei begeben sich international anerkannte Preisrichter aus Deutschland und Luxemburg auf die Suche nach den Besten der Besten. In vier verschiedenen Kategorien – Gruppen-, Gruppenreserve- und Bemuskelungssieger sowie Betriebssammlungen – können sich die Betriebe miteinander messen. Ein toller Wettbewerb ist damit garantiert. Ziel ist es, den Zuchtfortschritt der einzelnen Rassen zu demonstrieren. Der Gruppenentscheid beginnt um 9 Uhr.

Highlights für Groß und Klein

Nicht nur eine größere Auswahl an Zuchtstieren und Zuchtkalbinnen kann käuflich erworben werden, sondern mit dem Jungtier-Championat kann man auch die künftige Zuchttier-Generation genau unter die Lupe nehmen. Außerhalb des Richtwettbewerbs werden diesmal auch Altstiere und Stiermütter ausgestellt.