Gleichenfeier bei der Halle 3 in Wieselburg

12.12.2016, 13:54 Uhr

Vor Kurzem konnte die Dachkonstruktion des Neubaus der Halle 3 in Wieselburg fertiggestellt werden.

WIESELBURG. Besser hätte das Wetter für die Bauarbeiten bei der neuen Messehalle 3 in Wieselburg nicht mitspielen können. Denn nachdem der Betonbau bereits großteils abgeschlossen war, erfolgte im Anschluss der Baustart für die Dachkonstruktion. Und dabei waren Maßarbeit und Wetterglück gefragt. Denn mit einem 400-Tonnen-Kran wurden die sechs Leimbinder für die Dachkonstruktion eingehoben. "Jeder Leimbinder ist 39 Meter lang, hat ein Gewicht von 15 Tonnen und wurde bei einer Ausladung von bis zu 45 Meter eingehoben. Das war echte Maßarbeit von allen Beteiligten", schildert Bernhard Ebenführer von der Messe Wieselburg. Nach dem gelungenen Abschluss der Bauarbeiten feierte man nun die Dachgleiche und alle am Bau beteiligten Mitarbeiter wurden zu Getränken und Würstel am Messegelände in Wieselburg eingeladen.