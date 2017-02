Höchste Arbeitslosigkeit im Bezirk Scheibbs seit 2010

03.02.2017, 15:42 Uhr

Saisonarbeitslosigkeit erreichte im Bezirk Scheibbs ihren Höhepunkt

Die meisten Arbeitslosen seit 2010

BEZIRK SCHEIBBS. Der heurige Jänner brachte mit 1.446 beim AMS als arbeitslos vorgemerkten Personen im Bezirk Scheibbs den Höhepunkt der Saisonarbeitslosigkeit. Damit sind um 41 Personen oder 2,9 Prozent mehr arbeitslos als im Jänner des Vorjahrs."Dies ist die höchste Arbeitslosigkeit seit 2010. Voraussichtlich wird die Arbeitslosenquote im Bezirk Scheibbs bei rund 8,2 Prozent liegen, während diese niederösterreichweit 11,3 Prozent beträgt", berichtet der Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice in Scheibbs, Josef Musil.Von den insgesamt 1.446 Vorgemerkten haben mehr als die Hälfte wieder eine konkrete Einstellungszusage für das Frühjahr 2017.

Bauberufe am stärksten betroffen

632 neue Jobsuchende im Bezirk

Offene Stellen im Bezirk Scheibbs

Offene Lehrstellen im Bezirk Scheibbs

Intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

"In absoluten Zahlen stieg die Arbeitslosigkeit am stärksten in den Bauberufen (Plus 77 Personen oder Plus 11,7 Prozent) und im Fremdenverkehr (Plus 13 Personen oder Plus 18,1 Prozent)“, berichtet Sepp Musil. Ein Rückgang war in den Büroberufen (Minus 19 Personen oder Minus 18,4 Prozent wie auch im Handel ( Minus 14 Personen oder Minus 14,4 Prozent) zu verzeichnen.Im vergangenen Monat wurden im Bezirk Scheibbs 632 Jobsuchende neu arbeitslos, um 112 oder 21,5 Prozent mehr als im Jänner 2016. In 407 Fällen (Minus 31 oder Minus 7,1 Prozent) konnte die Vormerkung wiederum beendet werden. Davon konnten 238 Personen mit direkter oder indirekter Unterstützung des Arbeitsmarktservices wieder eine Beschäftigung aufnehmen."Aufgrund der derzeitigen Wetterprognosen ist vermutlich auch im laufenden Monat noch mit keinem Rückgang der Saisonarbeitslosigkeit im Bau- und Baunebengewerbe zu rechnen", resümiert Josef Musil.Der Bestand an offenen Stellen im Bezirk Scheibbs ist mit 295 zwar leicht rückläufig, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau.Zum Vergleich können beispielsweise die vier Waldviertler AMS-Geschäftsstellen (Gmünd, Horn, Waidhofen an der Thaya und Zwettl) ihren 6.641 Arbeitslosen nur 163 offene Arbeitsstellen anbieten.Auch der Bestand an sofort verfügbaren offenen Lehrstellen mit derzeit 16 ist um insgesamt drei (Minus 15,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert zurückgegangen.Somit können die 13 Lehrstellensuchenden im Bezirk immer noch aus 16 offenen Lehrstellen auswählen. Im NÖ-Vergleich können sich unsere Jugendlichen ihre Berufswünsche daher noch am ehesten erfüllen. (NÖ 806 Lehrstellensuchende und 375 offene Lehrstellen)Um den Bedarf der Wirtschaft genau zu kennen und die passenden Arbeitskräfte zu vermitteln, planen die Mitarbeiter sowie die Führungskräfte des AMS Scheibbs auch heuer wieder mindestens 150 Betriebe persönlich zu besuchen. Mit in Summe rund 100 Personalvorauswahlen soll die punktgenaue Vermittlung von Arbeitskräften gelingen.Optimale Personalvermittlung ist auch das Thema der diesjährigen "Service für Unternehmen"-Kampagne – der AMS on Tour zwischen 19. April und 24. Mai. Viele Unternehmer nutzen bereits das eAMS-Konto, um bei der Personalsuche zeit- und ortsunabhängig mit dem AMS in Kontakt zu sein.