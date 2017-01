Neubrucker Catering bei Bauernbund-Ball

20.01.2017, 17:26 Uhr

Intensive Planung und Organisation

Um ein Projekt in dieser Größenordnung abwickeln zu können war für die drei Jungunternehmer eine intensive Planung und penible Organisation im Vorfeld notwendig. So wurden zum Beispiel über 30.000 Gläser, 15.000 Teller und 600 Tischtücher benötigt sowie 200 Mitarbeiter eingesetzt. Die besondere Herausforderung lag aber darin, dass in einem 22.000 Quadratmeter großen Labyrinth die Wege zwischen Service, Lager und Küche so kurz als möglich gehalten werden mussten.

Regionalität der Speisen

Zahlreiche positive Rückmeldungen

Eine wesentliche Rolle im Konzept spielte die Regionalität und Herkunft der Speisen und Getränke und wurde ausschließlich mit heimischen Produzenten und Zuliefererfirmen wie etwa dem Getränkehandel Dollfuss, der Konditorei Reschinsky, Haubis Bäckerei, Fleischerei Kainrath oder Fruchtsäfte vom "Hechal" aus Reinsberg bestritten."Der Bauernbundball war definitiv das größte Projekt in unserer noch nicht einmal einjährigen Firmengeschichte. Die rund 6.000 Ballbesucher zur vollsten Zufriedenheit zu bewirten, war eine riesige logistische Herausforderung für uns. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen aber, dass es uns sehr gut gelungen ist", freut sich Sebastian Reingruber, einer der drei STREED-Geschäftsführer.Mit diesem gelungenen Referenzprojekt in der Tasche, möchte STREED Events in Zukunft verstärkt Caterings für Großveranstaltungen anbieten.