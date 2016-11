Schüler aus unserem Bezirk zeigten es vor

27.11.2016, 14:51 Uhr

Starkes bildungspolitisches Signal

Ein "Roundtable-Gespräch"

Schulen präsentieren Ergebnisse der Workshops

Abschließende Podiumsdiskussion

8.000 Interessierte in vier Jahren

Die für EU-Fragen zuständige Landesrätin Barbara Schwarz eröffnete die Veranstaltung und sprach von einem starken bildungspolitischen Signal, das hier die rund 150 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den ca. 100 Seniorinnen und Senioren gesetzt haben."Für das gesellschaftliche Leben ist der Dialog der Generationen von entscheidender Bedeutung. Denn nur auf einem breiten Fundament aus Toleranz, Respekt sowie Verständnis, das auch vor Ländergrenzen nicht Halt macht, kann die Zukunft in einem gemeinsamen Europa positiv gestaltet werden. Gerade die aktuellen Entwicklungen zeigen, wie wichtig ein geeintes Europa für die gesellschaftliche und politische Stabilität ist. Dies bedeutet Brücken zu bauen, um einen friedvollen Weg in die Zukunft zu ermöglichen – dies gilt im Kleinen in den Familien sowie am Arbeitsplatz, als auch im Großen für alle Staaten und Regionen in Europa. Daher haben der Erfahrungsaustausch und die aktive Mitgestaltung in einem gemeinsamen Europa eine so große Bedeutung. Sie tragen zur Sicherung eines dynamischen ländlichen Raumes bei. Gerade der Bildungsbereich besitzt eine Schlüsselfunktion, denn Bildung ist die Grundlage jeder kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen sowie sozialen Entwicklung und daher ein zentrales Zukunftsthema. Für mich zeigen die Diskussionsrunden der Tagung, wie wichtig es ist, persönlich Erfahrungen auszutauschen, Fragen zu stellen und so gemeinsam die Zukunft zu gestalten", so LAndesrätin Barbara Schwarz.Bei einem "Roundtable-Gespräch" mit Landesrätin Schwarz nahmen Harald Hochedlinger (Leiter der NÖ Landjugend), Thomas Weber (Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich) und Marianne Priplata-Hackl, (Landwirtschaftskammer Niederösterreich) teil, das von Geschäftsführer Walter Kirchler (NÖ.Regional.GmbH) moderiert wurde.Die Schülerinnen und Schüler der landwirtschaftlichen Fachschulen präsentierten dem Publikum die Ergebnisse der Workshops zu den Themenbereichen Migration, Digitalisierung in der Landwirtschaft, Energie sowie Ernährung und Gesundheit. Das Francisco Josephinum zeigte abschließend in einem Video ihre Ergebnisse zur Digitalisierung der Landwirtschaft in der Produktion und Vermarktung.Bei der abschließenden Podiumsdiskussion konnten sich die Besucherinnen und Besucher vom gegenseitigen Respekt der Generationen überzeugen. Aber auch darüber, dass Jugendliche und Seniorinnen und Senioren die EU gar nicht so unterschiedlich wahrnehmen.Werte wie Friede, Freiheit, Solidarität sind für Jung und Alt in Niederösterreich gleichermaßen wichtig. Etwa 250 geladene Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten mit Interesse den Ausführungen der Podiumsgäste.Die Organisation dieser Veranstaltungsreihe erfolgt in Kooperation zwischen der NÖ.Regional.GmbH, dem Referat Generationen Landes Niederösterreich, dem Landesschulrat für Niederösterreich und der EuropeDirect-Infostelle des Landes Niederösterreich. Insgesamt haben in den vergangenen vier Jahren 8.000 Interessierte aus Schulen, Seniorenorganisationen, Vereinen und Gemeinden an den Veranstaltungen teilgenommen.