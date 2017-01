Wieselburg hat nun ein Hotel

27.01.2017, 18:35 Uhr

In Wieselburg wurde das "I'm Inn Wieselburg" mit Landeshauptmann Erwin Pröll feierlich eröffnet.

WIESELBURG. Am Volksfestplatz in Wieselburg stieg die offizielle Eröffnung des neuen Hotels "I'm Inn Wieselburg". Zahlreiche Ehrengäste – allen voran Landeshauptmann Erwin Pröll sowie die Landesräte Petra Bohuslav und Stephan Pernkopf ließen es sich nicht nehmen, das innovative Hotelprojekt persönlich zu begutachten. Wieselburgs Stadtpfarrer Josef Kowar übernahm die Segnung. Die private österreichische Hotelgruppe "Ipp Hotels" wird das neue Haus künftig betreiben.

Bereicherung für die Stadt

Zahlreiche Kooperationen

"Unser" Wirtschaftszentrum

Wieselburg als Pilotprojekt

Direkt neben der Messe Wieselburg steht das "I'm Inn Wieselburg". Das brandneue Hotel verfügt über 72 Zimmer, einen Frühstücks- und Barbereich mit Terrasse und bietet eine besetzte Rezeption, sowie Nacht-Check-in mit Automat. Als zusätzliches Service stehen Gästen gratis Parkplätze und WLAN zur Verfügung.Mit den Restaurants und Gasthäusern in der Umgebung gibt es viele Kooperationen. Im Gebäude befindet sich außerdem das Reisebüro und Busunternehmen Kerschner, wo es Synergien im Bereich Personal und Busse gibt. Mit dem Restaurant Brauhaus wird im Bereich Mittag- und Abendessen eng kooperiert und bei Seminaren mit der Messe Wieselburg."Das Land Niederösterreich hat sich in den letzten Jahrzehnten prächtig entwickelt. Der Erfolg der letzten Jahre gibt uns mit dem niederösterreichischen Weg Recht. Besonders hier im schönen Wieselburg, im Herzen des Mostviertels, hat sich in den letzten Jahren besonders viel getan. Wieselburg ist in der Region zu einem wichtigen Zentrum für die Wirtschaft geworden. Viele Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten wurden geschaffen. Ich glaube somit fest daran, dass Wieselburg seinen erfolgreichen Weg weiter gehen wird", stellt Landeshauptmann Erwin Pröll bei seinem Besuch fest."Wieselburg ist ein Standort mit beachtlichem Potential – unweit der Autobahn und mit potenten Wirtschaftsbetrieben und Bildungseinrichtungen in der Umgebung. Gemeinsam mit regionalen Investoren haben wir ein neuartiges Hotelkonzept umgesetzt. Wieselburg ist für uns ein erstes Pilotprojekt, das wir an weiteren Standorten in ganz Österreich umsetzen wollen", freut sich Hotel-Betreiber Alexander Ipp.Die Bauzeit des, von der Firma "Fertighotel" ausgeführten, Hotels "I'm Inn Wieselburg" betrug insgesamt nur elf Monate von der "grünen Wiese bis zur Eröffnung".