, Zell am Ziller AT

Tennishalle , Zell am Ziller AT

Zell am Ziller: Tennishalle |

Das 3. Zillertaler Winter-Doppel-Tennisturnier findet am Sonntag, den 15. Jänner 2017 in der Tennishalle Zell am Ziller statt.



Modus: Die Einteilung der Doppel-Paare erfolgt der Spielstärke nach ITN-Einstufung entsprechend in Gruppen. Nach Möglichkeit werden Damen-Doppel, Herren-Doppel und Mixed-Doppel getrennt eingeteilt je nach Spielstärke. Die Größe der Gruppen sowie die Spiellänge ergibt sich aus der Teilnehmerzahl. Jedem Doppel sind mehrere Spiele garantiert.



Nenngeld: € 25,-- pro Person (inkl. Nudel- und Salatbuffet sowie Getränk)

Nennungen: nuLiga – Turnierkalender (ITN-Turniere)

Nennungsschluss: Freitag, 13. Jänner um 12.00 Uhr mit anschl. Auslosung

Spielbeginn: Sonntag ab 9.00 Uhr – gespielt wird jeweils Gruppenweise

Preise: Sachpreise für die jeweiligen Gruppensieger