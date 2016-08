69 in the shade - September Rock - Nobody's Inn - Jenbach

, Achenseestraße 79 , 6200 Jenbach AT

Es geht rockig in den Herbst. Frisch gestärkt nach dem verdienten Betriebsurlaub des Nobody's Inn (ab 6.9. ist wieder geöffnet) gibt es tanzbare Rocknummern von 69 in the shade. Wir freuen uns auf zahlreiche Liebhaber des guten alten Rock'n Roll und auf ein Wiedersehen.